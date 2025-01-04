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Овчинский: Определен подрядчик для строительства жилья для программы реновации в Зюзине в рамках проекта КРТ

Овчинский: Определен подрядчик для строительства жилья для программы реновации в Зюзине в рамках проекта КРТ

Московский фонд реновации жилой застройки как оператор участка комплексного развития территории (КРТ) на юго-западе столицы площадью 0,43 гектара определил подрядчика на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

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