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Снятый в Прикамье фильм «Иллюзии» выходит на Netflix

Снятый в Прикамье фильм «Иллюзии» выходит на Netflix

Также он доступен на Apple TV+, Google Play, Amazon Prime Video.Камерная драма «Иллюзии» от пермского режиссера Николая Гостюхина теперь доступна для просмотра на зарубежных стриминговых платформах: Apple TV+, Google Play, Amazon Prime Video и Netflix.

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