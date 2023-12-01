Снятый в Прикамье фильм «Иллюзии» выходит на Netflix

Также он доступен на Apple TV+, Google Play, Amazon Prime Video.Камерная драма «Иллюзии» от пермского режиссера Николая Гостюхина теперь доступна для просмотра на зарубежных стриминговых платформах: Apple TV+, Google Play, Amazon Prime Video и Netflix.
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