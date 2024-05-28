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Царьград

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  • Evgenija Palette
    "Не участвуют" эти суки в войне против РОССИИ...Россия незамедлит...
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Китай впервые применил боевых собак-роботов

Китай впервые применил боевых собак-роботов

Китайские робопсы, вооружённые пулемётами, освободили заложников.Новинку представили на учениях под названием "Золотой дракон-2024", которые проводились совместно китайскими и камбоджийскими вооруженными силами, Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) впервые применила собакоподобных роботов с боевыми модулями.

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