Китай впервые применил боевых собак-роботов

Китайские робопсы, вооружённые пулемётами, освободили заложников.Новинку представили на учениях под названием "Золотой дракон-2024", которые проводились совместно китайскими и камбоджийскими вооруженными силами, Китайская Народно-освободительная армия (НОАК) впервые применила собакоподобных роботов с боевыми модулями.
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