Зимой подарки приносит Дед Мороз, а летом - Делимобиль! Некислый конкурс! Такого масштабного конкурса мы и не припомним: Делимобиль запустил розыгрыш 3 000 000 рублей среди пользователей сервиса.
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Зимой подарки приносит Дед Мороз, а летом - Делимобиль! Некислый конкурс! Такого масштабного конкурса мы и не припомним: Делимобиль запустил розыгрыш 3 000 000 рублей среди пользователей сервиса.