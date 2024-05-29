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Любимый Сочи

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Зимой подарки приносит Дед Мороз, а летом - Делимобиль! Некислый конкурс! Такого масштабного конкурса мы и не припомним: Делимобиль запустил розыгрыш 3 000 000 рублей среди пользователей сервиса.

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