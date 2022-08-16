Telegraph: энергокризис заставил Лондон расконсервировать крупнейшее газохранилище

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Крупнейшее в Великобритании газохранилище «Раф», которое простаивалось последнее пятилетие по соображениям безопасности, вновь заработает этой осенью из-за серьезнейшего энергокризиса в стране.
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press Крупнейшее в Великобритании газохранилище «Раф», которое простаивалось последнее пятилетие по соображениям безопасности, вновь заработает этой осенью из-за серьезнейшего энергокризиса в стране.
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