США в пролете. Мировой полицейский не справляется с контролем над заливом

Вчера президент Трамп написал в Truth Social, что Соединенные Штаты станут "ХРАНИТЕЛЯМИ ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА" и заблокируют иранские порты, чтобы обеспечить безопасное прохождение судов, которые не принадлежат Ирану.
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