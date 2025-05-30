#Сводка на утро 30 мая 2025 года Ночью ВС России применили ракетное вооружение и «Герани» для ударов по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской областях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#Сводка на утро 30 мая 2025 года Ночью ВС России применили ракетное вооружение и «Герани» для ударов по целям в Сумской, Харьковской, Запорожской областях.
Свежие комментарии