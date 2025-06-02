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Упавший и взорвавшийся близ жилого дома в Липецкой области дрон ВСУ попал на видео

Упавший и взорвавшийся близ жилого дома в Липецкой области дрон ВСУ попал на видео

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал и взорвался близ жилого многоквартирного дома в Липецкой области.

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