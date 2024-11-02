Студентов, выходящих на уборку снега в Петербурге, предложили поощрять билетами на матчи СКА и «Зенита»

С такой инициативой выступил депутат ЗакСа Алексей Цивилев В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили поощрять студентов, которые помогут убирать снег, билетами на матчи СКА и «Зенита», а также бесплатным посещением Мариинского театра и филармонии.