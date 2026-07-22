На Сахалине для людей с инвалидностью открыли 180 рабочих мест

Работодатели Сахалинской области предложили 180 рабочих мест для жителей с инвалидностью. Сейчас на портале «Работа России» доступно 120 вакансий в разных сферах — от благоустройства и торговли до транспорта и технического обслуживания, сообщили в пресс-службе регионального Кадрового центра.
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