На Сахалине для людей с инвалидностью открыли 180 рабочих мест

Работодатели Сахалинской области предложили 180 рабочих мест для жителей с инвалидностью. Сейчас на портале «Работа России» доступно 120 вакансий в разных сферах — от благоустройства и торговли до транспорта и технического обслуживания, сообщили в пресс-службе регионального Кадрового центра.