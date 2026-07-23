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«Пора мечтать по-взрослому»: Алексей Чадов показал повзрослевшего сына от Агнии Дитковските

«Пора мечтать по-взрослому»: Алексей Чадов показал повзрослевшего сына от Агнии Дитковските

Алексей Чадов опубликовал в соцсетях кадры с 12-летним сыном Фёдором. «Папа всегда рядом», — подписал актёр снимки, добавив, что в этом возрасте уже пора начинать мечтать по-взрослому.

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