В РФ упростили выплату возмещения по вкладам в случае отзыва лицензии у банка

В России упростили выплату возмещения по вкладам в случае отзыва лицензии у банка. Раньше заявление на компенсацию нужно было подавать лично либо высылать по почте, но теперь появится возможность сделать это в электронном виде - через сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или портал госуслуг.