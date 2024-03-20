В РФ упростили выплату возмещения по вкладам в случае отзыва лицензии у банка

В России упростили выплату возмещения по вкладам в случае отзыва лицензии у банка. Раньше заявление на компенсацию нужно было подавать лично либо высылать по почте, но теперь появится возможность сделать это в электронном виде - через сайт Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или портал госуслуг.
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