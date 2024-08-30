Он считает, что после окончания боевых действий на Украине проведут выборы Ирландский журналист Чей Боуз выразил предположение в интервью YouTube-каналу Kim Iversen, что президент Украины Владимир Зеленский может быть политически уничтожен сразу после завершения специальной военной операции.