Пленный украинский пограничник рассказал о нехватке еды на передовой

Украинским боевикам приходится за свой счет покупать еду, платить за жилье во время службы у передовой, а также самостоятельно усовершенствовать оборонительные сооружения, которые совсем не годятся для боевых действий.
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