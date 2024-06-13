Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пленный украинский пограничник рассказал о нехватке еды на передовой

Пленный украинский пограничник рассказал о нехватке еды на передовой

Украинским боевикам приходится за свой счет покупать еду, платить за жилье во время службы у передовой, а также самостоятельно усовершенствовать оборонительные сооружения, которые совсем не годятся для боевых действий.

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