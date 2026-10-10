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Царьград

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Виктор Дробыш раскрыл начало сотрудничества с Аллой Пугачевой

Виктор Дробыш раскрыл начало сотрудничества с Аллой Пугачевой

Виктор Дробыш рассказал о встрече с представителем Warner на Каннском фестивале в 1990-х, которая привела к сотрудничеству с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте.

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