Депутат Госдумы Валуев призвал не обольщаться решением World Boxing о россиянах

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с RTVI поддержал решение World Boxing о допуске россиян с флагом и гимном, но призвал не спешить с восторгами: говорить об олимпийских лицензиях, по его словам, преждевременно, а поведение международных структур может измениться.
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