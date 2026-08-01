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Депутат Госдумы Валуев призвал не обольщаться решением World Boxing о россиянах

Депутат Госдумы Валуев призвал не обольщаться решением World Boxing о россиянах

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев в разговоре с RTVI поддержал решение World Boxing о допуске россиян с флагом и гимном, но призвал не спешить с восторгами: говорить об олимпийских лицензиях, по его словам, преждевременно, а поведение международных структур может измениться.

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