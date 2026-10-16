Апелляционный комитет RFEF отклонил жалобу «Реала» на дисквалификацию Винисуса Жуниора, снятого на 4 матча за инцидент с игроком «Вильярреала».
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