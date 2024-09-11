Подследственный экс-депутат челябинской Думы добивается отправки на СВО

Бывший депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов добивается отправки на СВО. Как уже сообщал «Новый День», Паутова задержали 17 октября прошлого года по подозрению в посредничестве при передаче взяток чиновникам.
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