РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Ещё - кубаноидных проверьте, там и н а т о может быть..Минюст России наш...
  • Вячеслав Денисов
    Ааааааа!..  так они ещё только ДУМАТЬ собрались, вместо решения вопроса!!!Путин предложил ч...
  • Сергей
    Неправильно написано! Надо писать "сдохло 4 пиндоса! ни один человек не пострадал!!!!Четыре человека п...

Подследственный экс-депутат челябинской Думы добивается отправки на СВО

Подследственный экс-депутат челябинской Думы добивается отправки на СВО

Бывший депутат Челябинской городской Думы Виталий Паутов добивается отправки на СВО. Как уже сообщал «Новый День», Паутова задержали 17 октября прошлого года по подозрению в посредничестве при передаче взяток чиновникам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх