Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В Москве до конца января действует около 50 мест для сбора подписей Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил поддержку решению президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии