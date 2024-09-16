На месте старейшего омского ресторана «У Швейка» открылся новый проект Игоря Белоглазова «Реми». Сырный ресторан пока работает в техническом режиме.
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На месте старейшего омского ресторана «У Швейка» открылся новый проект Игоря Белоглазова «Реми». Сырный ресторан пока работает в техническом режиме.