Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Никитин о задаче «Локомотива»: «Для спортсмена важно первое место. Мы – не исключение»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о задаче команды в новом сезоне. «Для чего участвуют в чемпионате все команды? Порадовать болельщиков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх