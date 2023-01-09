Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

95 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...
  • Борис
    А как на счет американских тюрем за пределами сша ? «Это просто отвратительно»«Это отвратительн...

Рейтинг WTA. Киз вернулась в топ-10, Носкова поднялась на 46 строчек, Машарова – на 36

По итогам первых турниров сезона Мэдисон Киз вернулась в топ-10. Финалистка Аделаиды Линда Носкова поднялась на 46 строчек, финалистка Окленда Ребека Машарова – на 36.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх