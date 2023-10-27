На Камчатке пресекли попытку незаконного ввоза 667 литров алкоголя из Южной Кореи

В Камчатском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району предотвратили контрабандный ввоз на территорию региона алкогольной и табачной продукции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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