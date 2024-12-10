Салатики, авокадо и салют в новогоднюю ночь могут привести жителей Владивостока на операционный стол

Совсем скоро стартует сезон зимних покатушек на сноуборде, лыжах и тюбинге. Но, помимо веселья, активный зимний отдых достаточно травмоопасный, а период реабилитации после полученных травм может быть долгим.
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