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Салатики, авокадо и салют в новогоднюю ночь могут привести жителей Владивостока на операционный стол

Салатики, авокадо и салют в новогоднюю ночь могут привести жителей Владивостока на операционный стол

Совсем скоро стартует сезон зимних покатушек на сноуборде, лыжах и тюбинге. Но, помимо веселья, активный зимний отдых достаточно травмоопасный, а период реабилитации после полученных травм может быть долгим.

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