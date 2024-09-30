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Царьград

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Сбежавшего из парка «Патриот» 19-летнего срочника нашли мертвым в лесу

Сбежавшего из парка «Патриот» 19-летнего срочника нашли мертвым в лесу

Тело 19-летнего срочника, который сбежал из парка «Патриот» в Подмосковье, обнаружили в лесу.Сотрудники полиции нашли тело 19-летнего солдата срочной службы Данилы Ф.

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