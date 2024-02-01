Парный турнир по русскому бильярду провели в центре «Печатники»

В центре московского долголетия «Печатники» прошел парный турнир по русскому бильярду. — Многие люди не осознают, насколько интересен и полезен этот вид спорта, особенно для нашей возрастной группы от 55 лет и старше.
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