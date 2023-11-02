Автоэксперт Сажин: новые авто становятся роскошью, а "вторичка" дорожает

На автомобильном рынке в России наблюдаются сильные "колебания". В цене растут подержанные машины на фоне того, что покупка нового авто становится для жителей непозволительной роскошью, поэтому покупку машины лучше не откладывать, отметил в беседе с Общественной Службой Новостей автоэксперт Владимир Сажин.