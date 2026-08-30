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HVG: в Венгрии мужчина угнал самолёт Cessna-172 и взял курс на АЭС «Пакш»

HVG: в Венгрии мужчина угнал самолёт Cessna-172 и взял курс на АЭС «Пакш»

В Венгрии пьяный мужчина угнал легкомоторный самолёт Cessna-172 и взял курс на атомную электростанцию «Пакш», пишет HVG.

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