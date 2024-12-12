Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?

Таких нельзя направить на правильный путь, пока есть подпитка, посему следовало бы внимательно приглядеться к бизнесу родителей этого сопливого русофоба и провести парочку скурпулёзных проверок ... исключительно в рамках законов РФ.

Владимир Елкин

Почему эта армянская обезьяна ещё в России? Армения становится против России и такие дебилоиды - её "пятая колонна" у нас! Всю семью отправить в Армению без права возвращения в НАШУ страну! В России много армян, работающих на благо России и своей семьи и уважающих наши обычаи и страну! Вот они и пуст остаются, а эти - вон из страны!