Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?

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Комментарии
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tsan tsan
Таких нельзя направить на правильный путь, пока есть подпитка, посему следовало бы внимательно приглядеться к бизнесу родителей этого сопливого русофоба и провести парочку скурпулёзных проверок ... исключительно в рамках законов РФ.
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14 час.
Владимир Елкин
Почему эта армянская обезьяна ещё в России? Армения становится против России и такие дебилоиды - её &quot;пятая колонна&quot; у нас! Всю семью отправить в Армению без права возвращения в НАШУ страну! В России много армян, работающих на благо России и своей семьи и уважающих наши обычаи и страну! Вот они и пуст остаются, а эти - вон из страны!
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Игорь Василевский
Верить армянину? После того как он мамой поклялся и здоровьем своих детей? Вы так наивны?
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8 час.

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