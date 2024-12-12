Русский Колоколъ Почему краснодарский армянин счел неприличным слово "пророссийский": уроки флуда Maksim Konstantinov/Global Look Press Во гневе люди, как и по пьяному делу, способны высказать все то, что лежит глубоко в душе.
Оскорбивший русских армянин в знак раскаяния спел гимн России. Верим?
Комментарии
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tsan tsan
Таких нельзя направить на правильный путь, пока есть подпитка, посему следовало бы внимательно приглядеться к бизнесу родителей этого сопливого русофоба и провести парочку скурпулёзных проверок ... исключительно в рамках законов РФ.
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14 час.
Владимир Елкин
Почему эта армянская обезьяна ещё в России? Армения становится против России и такие дебилоиды - её "пятая колонна" у нас! Всю семью отправить в Армению без права возвращения в НАШУ страну! В России много армян, работающих на благо России и своей семьи и уважающих наши обычаи и страну! Вот они и пуст остаются, а эти - вон из страны!
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13 час.
Игорь Василевский
Верить армянину? После того как он мамой поклялся и здоровьем своих детей? Вы так наивны?
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8 час.
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