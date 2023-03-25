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Сенатор Климов о словах Байдена, назвавшего преувеличенным сближение РФ и КНР: «Империя лжи импровизирует в своем репертуаре»

Сенатор Климов о словах Байдена, назвавшего преувеличенным сближение РФ и КНР: «Империя лжи импровизирует в своем репертуаре»

Представитель Совета Федерации Андрей Климов, реагируя на высказывание американского президента Джо Байдена, назвавшего преувеличенным сближение России и Китая, отметил, что «Империя лжи импровизирует в своем репертуаре».

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