Сенатор Климов о словах Байдена, назвавшего преувеличенным сближение РФ и КНР: «Империя лжи импровизирует в своем репертуаре»

Представитель Совета Федерации Андрей Климов, реагируя на высказывание американского президента Джо Байдена, назвавшего преувеличенным сближение России и Китая, отметил, что «Империя лжи импровизирует в своем репертуаре».
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