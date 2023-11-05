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Россиянам пообещали снижение цен на красную икру и горбушу

Россиянам пообещали снижение цен на красную икру и горбушу

Горбуши в этом году выловили очень много.фото: pixabay.com/tortic84--> Удачная лососевая путина в России в этом году может привести к снижению цен на горбушу и красную икру, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

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