Россиянам пообещали снижение цен на красную икру и горбушу

Горбуши в этом году выловили очень много.фото: pixabay.com/tortic84--> Удачная лососевая путина в России в этом году может привести к снижению цен на горбушу и красную икру, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.
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