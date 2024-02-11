Достаточно трех инфузий кетамина в течение 11 дней для достижения ремиссии депрессии – Journal of Affective Disorders

Новое исследование с участием 74 пациентов продемонстрировало значительные перспективы внутривенного введения кетамина в лечении тяжелой депрессии и биполярного расстройства, состояний, часто устойчивых к традиционным методам лечения.
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