Министр обороны Израиля пообещал смертоносный ответ Ирану

Израильский ответ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным, точным и неожиданным, 9 октября заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на своей странице в социальной сети X после встречи с бойцами разведывательного подразделения 9900.
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