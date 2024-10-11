Незнакомец с агрессивной собакой напали на мужчину у ТК "Орион"

Мужчина с доской в руках и агрессивной собакой напали на петербуржца в Приморском районе. Сначала животное вцепилось зубами в промежность пострадавшего, а после ее хозяин «съездил» в нос пострадавшего с ноги.
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