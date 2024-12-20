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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Якупова перешла в «Спартак» из «Зенита». Лина – трехкратная чемпионка в составе сине-бело-голубых

«Лина Якупова покидает «Зенит». Срок действия соглашения между сине-бело-голубыми и футболисткой подошел к концу.

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