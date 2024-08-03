Мировой рекорд по сборке кубика Рубика побит российским роботом

Робот российской разработки побил мировой рекорд, собрав кубик Рубика всего за 0,203 секунды. Он обогнал предыдущего рекордсмена – робота японской компании Mitsubishi Electric Corporation, показавшего результат 0,305 секунды.
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