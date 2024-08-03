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Мировой рекорд по сборке кубика Рубика побит российским роботом

Мировой рекорд по сборке кубика Рубика побит российским роботом

Робот российской разработки побил мировой рекорд, собрав кубик Рубика всего за 0,203 секунды. Он обогнал предыдущего рекордсмена – робота японской компании Mitsubishi Electric Corporation, показавшего результат 0,305 секунды.

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