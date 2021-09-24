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Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области пресечена мошенническая схема должностного лица кредитной организации

Оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области пресечена мошенническая схема должностного лица кредитной организации

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД по подозрению в мошенничестве в г.

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