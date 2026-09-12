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test mazurok

2 подписчика

🧵«Тёплая» мозаика одного города: 30 крымских мастеров создают панно из ткани для Владимирской области Художники, швеи и дизайнеры со всего полуострова готовят подарок для Киржача во Владимирской области — создают панно из лоскутков ткани.

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