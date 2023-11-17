Си Цзиньпин умывает руки. Байден допустил роковую ошибку

В преддверие встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско мною был вырожен большой скепсис относительно перспектив нормализации американо-китайских отношений и было предположение, что лидер Поднебесной едет к “гегемону” с ультиматумом.