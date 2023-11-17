Политика как он...
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Политика как она есть

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Си Цзиньпин умывает руки. Байден допустил роковую ошибку

Си Цзиньпин умывает руки. Байден допустил роковую ошибку

В преддверие встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско мною был вырожен большой скепсис относительно перспектив нормализации американо-китайских отношений и было предположение, что лидер Поднебесной едет к “гегемону” с ультиматумом.

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Комментарии
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Александр Попов
Си надо блокировать ОСТРОВОК, время подходящее.
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3 час.
Аркадий Цыганов
Конфликт начнётся не в Тайване.
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3 час.

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