Орловцам объяснили причину задержек SMS-оповещений об угрозе ракетной опасности

На прошедших выходных в Орловской области с начала СВО второй раз была объявлена ракетная опасность. В крупных муниципалитетах региона сработали сирены, оповещение транслировалось в эфире телеканала «Первый областной».
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