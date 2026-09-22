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Цены на нефть растут 22 сентября в ожидании переговоров США и Ирана

Цены на нефть растут 22 сентября в ожидании переговоров США и Ирана

Биржевые торги 22 сентября показали рост цен на нефть впервые за 5 торговых сессий. Инвесторы оценивают перспективы возможных переговоров между США и Ираном на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей на этой неделе в Нью-Йорке.

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