Цены на нефть растут 22 сентября в ожидании переговоров США и Ирана

Биржевые торги 22 сентября показали рост цен на нефть впервые за 5 торговых сессий. Инвесторы оценивают перспективы возможных переговоров между США и Ираном на полях Генеральной Ассамблеи ООН, проходящей на этой неделе в Нью-Йорке.