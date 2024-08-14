Роспотребнадзор готовит групповой иск после массового отравления в Братске

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области готовит иск в защиту прав потребителей, пострадавших в июне 2024 года после употребления пищи в кафе «MEXICO» в Братске, сообщили в пресс-службе ведомства.
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