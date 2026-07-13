Минтранс прокомментировал иск компании «ВИС» о просрочке строительства 4 моста

В Новосибирской области строители четвертого моста оспорили срыв сроков его сдачи в суде. Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит иск ГК «ВИС» об изменении сроков сдачи моста и ввод его в эксплуатацию.
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