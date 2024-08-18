Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители

Андрей Резчиков 17 августа 2024 г., 19:05 ВСУ разрушили мост в Курской области ради похищения жителей отрезанных поселений Ракетная атака ВСУ, в результате которой был разрушен автомобильный мост в Глушковском районе Курской области, серьезно усложнила эвакуацию жителей 30 населенных пунктов.
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