Главной целью ВСУ в Курской области стали мирные жители

Андрей Резчиков 17 августа 2024 г., 19:05 ВСУ разрушили мост в Курской области ради похищения жителей отрезанных поселений Ракетная атака ВСУ, в результате которой был разрушен автомобильный мост в Глушковском районе Курской области, серьезно усложнила эвакуацию жителей 30 населенных пунктов.