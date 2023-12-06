«Передвигаться стало намного удобнее»: Попова рассказала об уборке снега в Чите

Глава комитета городского хозяйства Марина Попова рассказала об уборке снега и наледи в Чите во время заседания комитета ЖКХ Гордумы – по её мнению, передвигаться по городу этой зимой стало намного удобнее.
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