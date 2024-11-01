Локальная химиотерапия станет безопаснее

В Клинике госпитальной хирургии Сеченовского университета впервые в России стартовало исследование по тактике контроля повреждений у пациентов онкологического профиля во время прохождения лечения методом локального воздействия противоопухолевых препаратов.
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