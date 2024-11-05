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Российский Минсельхоз пытается решить проблему сливочного масла за счет роста импорта этого продукта

Российский Минсельхоз пытается решить проблему сливочного масла за счет роста импорта этого продукта

В 2024 году импорт сливочного масла в Россию вырос. Об этом заявила глава Минсельхоза Оксана Лут, ее цитирует газета «Ведомости».

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