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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Герои Assassin's Creed Shadows демонстрируют свои способности в первом геймплейном тре...

Герои Assassin's Creed Shadows демонстрируют свои способности в первом геймплейном тре...

Герои Assassin's Creed Shadows демонстрируют свои способности в первом геймплейном трейлереВо время Xbox Games Showcase был представлен первый геймплейный трейлер Assassin’s Creed Shadows, дающий представление о некоторых игровых механиках новой главы знаменитой серии от Ubisoft.

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