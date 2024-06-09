Герои Assassin's Creed Shadows демонстрируют свои способности в первом геймплейном тре...

Герои Assassin's Creed Shadows демонстрируют свои способности в первом геймплейном трейлереВо время Xbox Games Showcase был представлен первый геймплейный трейлер Assassin’s Creed Shadows, дающий представление о некоторых игровых механиках новой главы знаменитой серии от Ubisoft.
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