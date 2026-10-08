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Ракова: в Москве для школьников открыто более 140 тысяч кружков и секций

Ракова: в Москве для школьников открыто более 140 тысяч кружков и секций

В Москве школьникам доступны более 140 тыс. кружков и секций, в том числе по искусственному интеллекту, подводной робототехнике и биологической криминалистике.

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