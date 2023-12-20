В Хвойнинском районе полицейские оперативно раскрыли дачную кражу

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Хвойнинскому району задержали двух неоднократно судимых жителей села Минцы по подозрению в совершении кражи из дачного дома.
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